Biglietti Avellino-Modena le info sulla prevendita

L’U.S. Avellino 1912 ha annunciato che la prevendita dei biglietti per la partita contro il Modena inizierà martedì 5 maggio alle ore 15:00. L’incontro è programmato per venerdì 8 maggio alle 20:30 allo stadio Partenio – Lombardi di Avellino, e si tratta della trentottesima giornata del campionato. I tifosi potranno acquistare i biglietti in questa prima fase di vendita, che avrà inizio nel pomeriggio di martedì.

L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà martedì 5 maggio 2026, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Modena che verrà disputato venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la trentottesima giornata del campionato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Biglietti Avellino- SudTirol, le info sulla prevendita Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ad Avellino possibile un Modena inedito; Biglietti Empoli-Avellino, le info sulla prevendita per il settore ospiti; Serie B, esame da A per il Monza contro il Modena. Avellino-Bari senza sconti, il programma del weekend; Avellino-Bari, la decisione sulla vendita dei biglietti nel settore ospiti. Avellino-Modena, domani parte la prevendita: info e costi dei tagliandiL’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà martedì 5 maggio 2026, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Modena che verrà disputato venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20:30 presso ... msn.com Ad Avellino possibile un Modena ineditoCanarini senza l’obbligo del risultato: un’occasione per Sersanti, bisognoso di minutaggio, ma anche per chi ha avuto meno spazio ... ilrestodelcarlino.it VENERDI 8 MAGGIO ORE 20,30 TUTTI AL Partenio Lombardi Avellino /Modena !!! - facebook.com facebook