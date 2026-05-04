Biella gli scout in carrozzina per svelare le barriere urbane

Gli scout del clan Gandalf hanno percorso le vie di Biella a bordo di carrozzine, con l’obiettivo di individuare le barriere architettoniche che rendono difficile la mobilità. Durante questa esperienza, hanno incontrato ostacoli che spesso non sono immediatamente visibili, come rampe inesistenti o marciapiedi inaccessibili. La loro iniziativa mira a portare alla luce le difficoltà quotidiane di chi vive con disabilità e a stimolare una riflessione sulla fruibilità degli spazi urbani.

?? Cosa scoprirai Come cambierà la percezione di Biella dopo il percorso degli scout? Quali ostacoli invisibili scopriranno i ragazzi del clan Gandalf? Perché il sindaco Olivero è stato ufficialmente invitato alla manifestazione? Cosa spinge una donna con sclerosi multipla a coinvolgere i giovani??? In Breve Ventuno scout del clan Gandalf tra 17 e 25 anni sostengono l'iniziativa. Incontro avvenuto presso la parrocchia di San Filippo con il gruppo Biella 2. Ostacoli segnalati includono buche, .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella, gli scout in carrozzina per svelare le barriere urbane Notizie correlate Biella, gli studenti mappano le barriere: dati per una città inclusivaGli studenti dell’Istituto Superiore Gae Aulenti di Biella stanno trasformando la teoria tecnica in un servizio diretto per la comunità, mappando le... Barriere architettoniche, utenti in carrozzina costretti allo slalom tra le autoA Caserta, in via Borsellino, emergono criticità legate all’accessibilità urbana in una zona caratterizzata dalla presenza di supermercati e palestre.