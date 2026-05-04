Berlino il bunker a forma di nave salvato dalla demolizione

A Berlino è stato salvato dalla demolizione un bunker con forma di nave, un edificio che in passato aveva svolto funzioni di laboratorio per animali. Il progetto di design prevedeva che l'aspetto esterno ricordasse una nave da guerra, creando un collegamento visivo con la storia militare e navale. Ora l'edificio è stato riconosciuto come monumento protetto, garantendone la conservazione e il valore storico.

? Cosa scoprirai Come può un laboratorio per animali diventare un monumento protetto?. Perché il design doveva ricordare una nave da guerra?. Chi ha impedito la demolizione di questo edificio brutalista?. Cosa accade oggi all'interno di queste pareti di cemento?.? In Breve Progettato nel 1971 dagli architetti Gerd e Magdalena Hänska per l'Universitätsmedizin Berlin.. Struttura costruita per ospitare decine di migliaia di animali da laboratorio.. Attività scientifiche cessate nel 2019 per mutamento metodi e costi manutenzione.. Edificio protetto come monumento storico nel 2023 nel distretto di Lichterfelde.. Nel quartiere di Lichterfelde a Berlino, il Mäusebunker è passato da laboratorio di ricerca biomedica a monumento storico protetto nel 2023 dopo il rischio di demolizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Berlino, il bunker a forma di nave salvato dalla demolizione The Mouse Bunker - Berlin’s Most Controversial Building Notizie correlate Ospedali a forma di nave e biplano: i tesori artistici della sanità sbarcano sul grande schermoDal 7 aprile il patrimonio storico dell'Ausl Romagna diventa digitale in 90 sedi. Sottoposta a fermo la nave di Sea-Watch Aurora dopo aver salvato 44 migrantiAGI - Sottoposta a fermo dalle autorità italiane il natante veloce della Sea-Watch Aurora che, nei giorni scorsi, aveva salvato 44 migranti, bloccati... Altri aggiornamenti Temi più discussi: SportMediaset: Juve, la difesa bunker Video; I bunker svizzeri tornano strategici nell’era digitale; A solo 1 ora da Berlino si trova una città un tempo proibita nel mezzo del bosco, che oggi è diventata la prima città del libro in Germania con oltre 100.000 opere; I chatbot AI amichevoli hanno un costo sulla precisione. Il terrore dei droni russi contro i civili: in mostra a Berlino la guerra in UcrainaUn video del drone russo che lo ha colpito viene trasmesso in sottofondo, mostrando come il bersaglio sia proprio il taxi collettivo. È parte dell'esibizione del Berlin Story Bunker, un museo aperto ... it.euronews.com La notte in cui Hitler scomparve: il piano segreto di fuga dal bunker che non venne mai realizzatoMentre Berlino crollava nell'aprile 1945, si diffuse la voce che Adolf Hitler potesse tentare una fuga finale dal Führerbunker. Si parlarono di piani segreti, piloti fedeli e contromisure disperate, m ... msn.com Augustinus Terwesten o Augustin Terwesten (L'Aia, 4 maggio 1649 – Berlino, 21 gennaio 1711) è stato un pittore, disegnatore e incisore olandese del secolo d'oro. Dipinto Europa - facebook.com facebook L'annuncio del ritiro delle truppe Usa dalla Germania agita il dibattito politico a Berlino. I termini possibili, le conseguenze sulle basi in Germania, le ricadute economiche e i commenti della stampa tedesca. x.com