A Bergamo, Bibiana Alero utilizza le treccine come un gesto che rappresenta un rito contro l'energia negativa. Si racconta di come l’umore della parrucchiera possa influenzare l’esperienza di chi si affida a lei per i propri capelli, rivelando come le sue mani sembrano leggere il vissuto dei clienti. La sua pratica si distingue per un elemento che va oltre la semplice acconciatura, legato a un principio di cura e protezione.

? Cosa scoprirai Come può l'umore di un parrucchiere influenzare il dolore delle treccine?. Perché le mani di Bibiana riescono a leggere il vissuto dei clienti?. Cosa ha spinto la giovane nigeriana a fermarsi a Bergamo invece dell'America?. Come si trasforma un semplice intreccio in un rito contro il negativo?.? In Breve Formazione specialistica conseguita presso un istituto per parrucchieri a Warri, Nigeria.. Arrivo in Italia a 18 anni dopo uno scalo imprevisto a Roma.. Ventennale attività professionale stabilita nel territorio di Bergamo.. Integrazione delle competenze tecniche con corsi presso una scuola serale locale.. In via San Bernardino a Bergamo, Bibiana Alero trasforma l’arte delle treccine in un rito protettivo contro le energie negative attraverso un intreccio di mani e tradizioni africane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo: Bibiana Alero: le treccine sono un rito contro il negativo

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