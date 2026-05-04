Benevento è polemica sull’intitolazione a Matteotti | Nunziato boccia la delibera della Giunta Mastella

A Benevento si è scatenata una polemica riguardo alla proposta di intitolare una strada a Giacomo Matteotti. La delibera approvata dalla Giunta comunale è stata bocciata da un consigliere di minoranza, che ha criticato la decisione. La questione riguarda il riconoscimento pubblico del deputato socialista, ucciso nel 1924, e ha suscitato reazioni contrastanti tra i rappresentanti dell’amministrazione e alcuni cittadini.

Intitolare a Giacomo Matteotti, il deputato socialista massacrato nel 1924, a 39 anni, da una squadraccia fascista, l’area ai piedi della Prefettura, tra via Stefano Borgia e Corso Garibaldi, difronte ad una Filiale di una Banca e al Campanile di Santa Sofia (nella foto)? Assolutamente no: è da respingere senza se e senza ma, la delibera, assunta nei giorni scorsi alla vigilia di due Festività civili che evocano proprio il rifiuto del Fascismo, il 25 aprile e il 1° Maggio, dalla Giunta di Clemente Mastella. Si tratta, infatti, di una “proposta, gravemente oltraggiosa per la nobile personalità del martire socialista, è moralmente irrispettosa e politicamente indegna di qualsivoglia considerazione”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, è polemica sull’intitolazione a Matteotti: Nunziato boccia la delibera della Giunta Mastella Notizie correlate Giunta, ok all’intitolazione di un piazzale del centro storico a Giacomo MatteottiLa Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato la delibera per il via libera all’istituzione a Giacomo Matteotti del piazzale,... Spoltore, scontro sulla sala Matteotti: polemica sul metodo della Giunta? Cosa sapere Forza Italia Giovani contesta alla giunta di Spoltore l'intitolazione della sala Matteotti. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Benevento, dalla Giunta ok all’intitolazione di un piazzale a Giacomo Matteotti. Si allarga l’inchiesta sull’ex capo di gabinetto di Mastella: avvisi di garanzia per dirigente e funzionaria dell’UrbanisticaA Benevento l’affare Santamaria si ingrossa. Sale a tre il numero degli indagati dopo l’arresto dell’ex capo di gabinetto del sindaco Clemente Mastella. La ... ilfattoquotidiano.it Benevento, caso Santamaria in aula: è bagarre in ConsiglioSi discute il Bilancio consuntivo ma in Consiglio irrompe l’affaire Santamaria. L’opposizione (di centrosinistra) sale sull’Aventino lamentando il bavaglio ... ilmattino.it