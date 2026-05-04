Belluno | i negoziatori dei Carabinieri formano il personale sanitario

A Belluno, i negoziatori dei Carabinieri stanno formando il personale sanitario su come gestire situazioni di agitazione tra i pazienti. Durante le sessioni vengono illustrati i segnali che possono anticipare un'aggressione fisica nei reparti di emergenza, e si spiega come i professionisti possano affrontare momenti di tensione. L’obiettivo è migliorare la sicurezza di medici e infermieri durante le emergenze, riducendo i rischi di incidenti.

? Cosa scoprirai Come possono i negoziatori gestire un paziente in stato di agitazione?. Quali segnali precedono un'aggressione fisica nei reparti d'urgenza?. Chi protegge legalmente il personale sanitario dopo un episodio violento?. Perché la sicurezza fisica è diventata fondamentale per chi cura?.? In Breve Ciclo di cinque incontri formativi presso l'AULSS 1 Dolomiti dal 4 maggio 2026.. Formazione specifica per operatori di Pronto Soccorso e centrali operative del SUEM.. Analisi del ciclo dell'aggressività per prevenire scontri fisici nei reparti d'urgenza.. Progetto consolidato per il terzo anno consecutivo tra Carabinieri e azienda sanitaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Belluno: i negoziatori dei Carabinieri formano il personale sanitario Notizie correlate Aggressioni a medici e infermieri, a Livorno formazione congiunta di polizia e carabinieri per il personale sanitarioI carabinieri affiancheranno la polizia nelle specifiche attività formative rivolte agli operatori socio-sanitari a partire proprio dal personale...