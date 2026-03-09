Aggressioni a medici e infermieri a Livorno formazione congiunta di polizia e carabinieri per il personale sanitario

A Livorno, polizia e carabinieri collaborano congiuntamente per la formazione del personale sanitario dell’ospedale locale, concentrandosi su misure di sicurezza contro le aggressioni a medici e infermieri. Le forze dell’ordine affiancano il personale durante le sessioni di addestramento, con l’obiettivo di migliorare le competenze nella gestione di situazioni di rischio e di garantire un ambiente di lavoro più sicuro.

I carabinieri affiancheranno la polizia nelle specifiche attività formative rivolte agli operatori socio-sanitari a partire proprio dal personale dell’ospedale di Livorno. Questo quanto emerso della riunione che si è svolta in prefettura proprio sulle aggressioni che troppo spesso vedono coinvolti medici e infermieri. Accogliendo questa richiesta, il tavolo ha dunque stabilito che i Carabinieri avvierà specifiche attività formative rivolte agli operatori socio- sanitari, a partire proprio dal personale dell’ospedale di Livorno. Nel corso della riunione è stato inoltre condiviso l’obiettivo di estendere questa esperienza anche agli altri... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

