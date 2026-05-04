Basta sampietrini | da piazza Cavour a via Statilia il municipio chiede di modificare il piano del Comune

Il municipio ha proposto di modificare il piano del Comune riguardo all’uso dei sampietrini in alcune strade della zona, tra cui piazza Cavour e via Statilia. Le vie pavimentate con questa pietra risultano complicate e costose da mantenere nel tempo. Per questo motivo, si chiede di ridurne l’impiego, soprattutto nelle arterie più frequentate, per rendere più agevole la gestione delle strade e limitare i costi di manutenzione.

Le strade realizzate con i sanpietrini sono difficili e, soprattutto, costose da manutenere. Meglio quindi limitare al massimo l’utilizzo della caratteristica pietra in basalto, almeno nelle strade più transitate.Le strade da cui rimuoverliDal municipio del centro storico arriva una richiesta.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Trappola sampietrini, il Municipio dice basta: "Fateci usare l'asfalto"Il passaggio di centinaia di autobus e furgoni al giorno non va d'accordo con i sampietrini, così il Municipio I, dopo aver dovuto fare e rifare... Leggi anche: Rider, pedala la rabbia. Protesta in piazza Cavour: "Non siamo schiavi, basta stipendi da fame" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trappola sampietrini, il Municipio dice basta: Fateci usare l'asfalto; Napoli, occorre cura per i sampietrini; POZZUOLI| Basta sampietrini: via alla petizione per pavimentazioni più moderne e sicure; Trappola sampietrini il Municipio dice basta | Fateci usare l' asfalto. Trappola sampietrini, il Municipio dice basta: Fateci usare l'asfaltoIl passaggio di centinaia di autobus e furgoni al giorno non va d’accordo con i sampietrini , così il Municipio I, dopo aver dovuto ... iltempo.it Napoli, occorre cura per i sampietriniGentile direttore Di Vincenzo, l'ultima ripavimentazione di via Posillipo a sampietrini fu realizzata dalla Giunta guidata da Antonio Bassolino ma poi, successivamente, la stessa strada ... ilmattino.it Insopprimibile momento creativo che mi prende ogni tot. Fiori di campo No di città, all'Eur. Quattro sampietrini autodiveltisi (nessuna violenza è stata usata contro il tipico sercio romano), messi attorno a un bicchierino-vasetto per sistemare i fuori. L'altro sampi - facebook.com facebook