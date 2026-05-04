Nel cuore della Val Serina, una piccola bottega ha conquistato i social grazie a una storia semplice e autentica. Un’ex insegnante ha deciso di aprire un laboratorio nel borgo isolato, attirando l’attenzione con i suoi biscotti della nonna Emma. La ricetta, tramandata da generazioni, ha conquistato molte persone online, portando visitatori e curiosi nel piccolo paese. La vicenda ha suscitato interesse tra gli appassionati di cucina e tradizione locale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto una ex maestra a trasformare un borgo isolato?. Quale segreto nasconde la ricetta dei biscotti della nonna Emma?. Perché i video in dialetto hanno raggiunto 400.000 visualizzazioni?. Come può un singolo biscotto salvare un paese di 180 abitanti?.? In Breve Profilo Instagram conta 14.000 follower con video da 400.000 visualizzazioni.. Collaborazione con pasticce locale nata tre anni fa per celebrare il ventesimo anniversario.. Coinvolgimento della figlia sedicenne Chiara e preparazione di un nuovo amaro alle erbe.. Produzione di varianti come grano saraceno, riso, pistacchio e farina di farro.. Samantha Palazzi,...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baci di Zorzone: il successo social della bottega in Val Serina

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