Avanti con la zona rossa voluta dal prefetto | la politica si interroga
Dopo la conferma odierna 4 maggio, ufficializzata dal prefetto Giuseppe Forlenza, del protrarsi della cosiddetta "zona rossa" nel quadrilatero dello scalo ferroviario di Padova inevitabili sono arrivate le reazioni del mondo della politica.Eleonora Mosco, consigliere regionale e capogruppo della.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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