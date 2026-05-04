Stasera a Rolo si svolgerà un evento della rassegna ’Autori in prestito’, dedicato alla scrittrice romana Petri. L’appuntamento prevede un incontro tra autori e pubblico, in cui sarà possibile discutere di progetti e opere letterarie. La manifestazione, ormai consolidata, vede partecipazioni di vari autori invitati, che condividono le loro esperienze e letture con i presenti. L’evento si svolge in una località della provincia, senza coinvolgimento di enti pubblici o privati.

La rassegna ’Autori in prestito’ prosegue le sue tappe con un incontro a Rolo, in programma stasera alle 21 alla biblioteca comunale del centro Jolly di via Battisti, con ospite Romana Petri, autrice romana che negli anni ha ottenuto degli importanti riconoscimenti E’ stata due volte finalista al Premio Strega. Traduttrice, editrice e critica letteraria, ha realizzato pubblicazioni che sono tradotte e diffuse anche in Europa e negli Usa. Ingresso libero. Oggi alle 18 nel piazzale antistante l’arcispedale Santa Maria Nuova, in città, è in programma un concerto con ottanta giovani musicisti che rendono omaggio ai giovanissimi ricoverati e al Mire, l’ospedale della donna e del bambino in fase di realizzazione accanto al CoRe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autori in prestito con la scrittrice Romana Petri

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie correlate

Tra Italia e Portogallo: il declino e la rinascita in Romana PetriRomana Petri firma l’uscita di Distanza di sicurezza, un volume pubblicato da Neri Pozza al costo di 20,00 euro e composto da 365 pagine, che esplora...

Dall’adolescenza raccontata da Ammaniti al ritorno di Romana Petri, le novità in libreria’(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Autori in prestito con la scrittrice Romana Petri; Cosenza - Incontro con Romana Petri e la sua O’Connor; COMUNICATO STAMPA Decina 2026 Romana Petri alla Mondadori: diventare Flannery O’Connor; Romana Petri e La ragazza di Savannah al Premio Sila.

Autori in prestito con la scrittrice Romana PetriLa rassegna ’Autori in prestito’ prosegue le sue tappe con un incontro a Rolo, in programma stasera alle 21 alla biblioteca comunale del centro Jolly di via Battisti, con ospite Romana Petri, autrice ... ilrestodelcarlino.it

Premio Sila ’49, Romana Petri alla MondadoriIeri sera, alla libreria Mondadori di Cosenza, Romana Petri ha presentato La ragazza di Savannah (Mondadori) in dialogo con Alba Battista. Sesto appuntamento con la Decina 2026 del Premio Sila. Si è ... italynews.it

Tempo fa ho letto "Ovunque io sia " di Romana Petri , mi è piaciuto molto Poi non ho piu letto nulla di suo Ora, ho iniziato "Distanza di sicurezza "e mi sto rendendo conto che i personaggi sono legati tra loro. Qualcuno che ha letto i suoi libri mi sa consigliare s - facebook.com facebook

A Vienna, Mario Petri si vide presentare in camerino un signore alto, asciutto, dall'aria leggermente arcigna, che gli donò una copia del suo Doktor Faustus, con una dedica: "A Mario Petri, il miglior Don Giovanni. Thomas Mann." (dal libro Le Serenate del Ciclo x.com