Romana Petri firma l’uscita di Distanza di sicurezza, un volume pubblicato da Neri Pozza al costo di 20,00 euro e composto da 365 pagine, che esplora il declino emotivo di Vasco Dos Santos e la rinascita di Luciana Albertini. Il romanzo si inserisce in una saga monumentale dedicata a una famiglia e alla terra del Portogallo, nazione scelta dall’autrice come fulcro narrativo. Il racconto mette in scena un brusco cambiamento per Vasco, che nel 2009, all’interno delle pagine di Ovunque io sia uscito con Cavallo di ferro, appariva come il simbolo del domani per l’umanità. Oggi quel personaggio è trasformato in un uomo consumato, quasi un inetto secondo i canoni letterari del secolo scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra Italia e Portogallo: il declino e la rinascita in Romana Petri

Leggi anche: Amministrative Guardia Sanframondi, Rinascita Guardiese: “è ora di scegliere tra il declino e il futuro”

Dall’adolescenza raccontata da Ammaniti al ritorno di Romana Petri, le novità in libreria’(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana...

Temi più discussi: Italia, Germania, Spagna, Portogallo e Austria chiedono una tassa sugli extraprofitti delle società energetiche. Commissione Ue: risponderemo; L’Italia chiude a punteggio pieno: 2-1 alla Romania e biglietto per Europeo e Mondiale; Auto, con Stellantis in crisi l’Italia scivola al 25° posto nella classifica globale: è sotto a Svezia e Portogallo; Voli e cancellazioni, quanto carburante per gli aerei hanno i Paesi? L'Italia ha scorte per 7 mesi, il Regno Unito per 3.

In arrivo la nuova tassa in Italia, Germania, Spagna, Portogallo e Austria (1 / 2)Una nuova misura fiscale si prepara a coinvolgere diversi Paesi europei, tra cui Italia, Germania, Spagna, Portogallo e Austria, riaccendendo il dibattito sulle politiche economiche condivise all’inte ... donna.fidelityhouse.eu

'In guerra e in pace' chiude ciclo di conferenze sui rapporti tra Italia e PortogalloSi è concluso con un convegno presso l'Ambasciata d'Italia a Lisbona il ciclo di conferenze sulle relazioni luso-italiane dal titolo In guerra e in pace. Italiani nella monarchia portoghese. Giunta ... ansa.it

Sta accadendo qualcosa di insolito lungo il confine tra Italia e Svizzera: sempre più automobilisti svizzeri stanno attraversando la frontiera per fare benzina in Italia, dove i prezzi sono diventati più convenienti. Il motivo principale è la proroga del taglio delle acc - facebook.com facebook

#Tg2000 - Giornata della salute, Istat: Italia paese tra i più longevi #7aprile #Tv2000 #GiornataDellaSalute #Istat #Longevità #Sanità #Salute #Italia @tg2000it x.com