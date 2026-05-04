Auto si ribalta sulla provinciale due i feriti

Oggi poco dopo le 15, un'auto si è ribaltata lungo una strada provinciale, coinvolgendo due persone rimaste ferite. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e prestare assistenza ai feriti. La vettura è stata rimossa e sono in corso le verifiche per chiarire la dinamica dell'incidente. Non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli sulla causa.

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio poco dopo le ore 15 lungo la strada provinciale n. 9 che collega Speziale a Cisternino. La dinamica Un’auto, una Lancia Delta guidata da un 60enne di Cisternino, per cause in corso di accertamento, si è cappottata all’altezza di una curva. I due occupanti dell’auto- il conducente e sua figlia – hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari del 118, giunto sul posto con due ambulanze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni che hanno messo in sicurezza il luogo dove si è verificato l’incidente. Per i rilievi di rito sono intervenuti due pattuglie della Polizia locale di Fasano.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Auto si ribalta sulla provinciale, due i feriti Ho MODIFICATO la MIA AUDI A3 INCIDENTATA con 1000€ di PEZZI di TEMU e L'HO PORTATA IN PISTA Notizie correlate Auto si ribalta sulla Provinciale: due persone coinvolte, un ferito in ospedalePaura nella prima mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, lungo la strada provinciale 79 tra Bione e Agnosine, dove un’auto si è ribaltata finendo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ennesimo incidente, auto si ribalta sulla Marecchiese. Il comitato: Strada pericolosa, servono interventi; Incidente nell’area di servizio sulla Valassina: un’auto si ribalta e prende fuoco; Sassari, auto si ribalta sulla 131 - L'Unione Sarda.it; Auto si ribalta sulla provinciale tra Aglientu e Luogosanto: quattro feriti. Incidente sulla provinciale, l'auto si ribalta: gravi due giovaniDue giovani sono rimasti feriti in un grave incidente stradale sulla provinciale 64, nei pressi di San Ferdinando di Puglia, nella Bat. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata ... quotidianodipuglia.it Auto si ribalta nel nord Barese, due giovani feriti gravementeÈ di due giovani feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 64 all'altezza di San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese, nella tarda mattin ... ansa.it Scontro tra auto e scooter a Riccione, morta la 18enne ricoverata. https://www.ladige.it/attualita/2026/05/04/scontro-tra-auto-e-scooter-a-riccione-morta-la-18enne-ricoverata-1.4355964 - facebook.com facebook #Germania, auto contro la folla nel centro di #Lipsia: morti e feriti x.com