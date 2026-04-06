Auditel | l’analisi degli ascolti tv di Domenica In Verissimo e Da noi a ruota libera | Domenica 5 aprile 2026

Domenica 5 aprile 2026 sono stati pubblicati i dati Auditel relativi agli ascolti dei programmi trasmessi nel pomeriggio. Tra i più seguiti ci sono stati Domenica In, Verissimo e Da noi a ruota libera, con risultati che sono stati raccolti e analizzati dall’istituto di rilevazione. I numeri indicano le performance di ciascuna trasmissione sulle diverse reti televisive, offrendo un quadro dettagliato delle preferenze del pubblico in quella giornata.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, Domenica 5 aprile 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 5 aprile 2026. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo e Da noi a ruota libera | Domenica 5 aprile 2026 Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 11 gennaio 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 11 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel in merito... Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo, Amici e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 1 Febbraio 2026Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 1 Febbraio 2026? Ecco i dati Auditel in merito... Temi più discussi: Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo | Domenica 29 marzo 2026; Auditel | l’analisi degli ascolti tv di Domenica In Verissimo | Domenica 29 marzo 2026; Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 28 marzo 2026; Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 4 aprile 2026. Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo | Domenica 29 marzo 20260Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo 2026? Vediamo i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Da noi a Ruo ... superguidatv.it Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 4 aprile 20260Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 4 aprile 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it Le prime dieci tv locali secondo i dati #Auditel elaborati da #MaccheTiVù relativi al mese di febbraio 2026. #AscoltiTv facebook Ascolti TV | Sabato 4 Aprile 2026. Amici vince col 23.2%, Canzonissima al 17.4% Il 20 al 3.8% con Atletico Madrid-Barcellona. Scotti (23.2%) meglio di De Martino (22.2%). Perego e Barale partono dal 3.6% Tutti i dati Auditel x.com