Attacco informatico alla pubblica amministrazione colpiti i Sistemi Informativi | indagini in corso

Nella giornata odierna si è verificato un attacco informatico contro i Sistemi Informativi, azienda che collabora con la pubblica amministrazione e altre imprese italiane. La violazione è stata confermata dalla società coinvolta, che ha avviato le indagini per chiarire la natura dell’attacco. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora rivelato eventuali danni o dati compromessi. Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e valutare eventuali conseguenze.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violazione confermata dalla società. Un attacco hacker ha colpito Sistemi Informativi, azienda controllata da IBM che fornisce servizi alla pubblica amministrazione e a numerose imprese italiane. L’episodio è stato confermato dalla stessa società, che però non ha reso noti né il momento dell’attacco né l’entità dei danni. Secondo quanto comunicato, l’incidente è stato individuato e contenuto, con l’attivazione immediata dei protocolli di sicurezza e il coinvolgimento di esperti informatici interni ed esterni per gestire la situazione. Pochi dettagli e sito non accessibile. Nonostante la conferma dell’attacco, restano molti interrogativi: non è chiaro quali dati possano essere stati compromessi né quale sia la reale portata della violazione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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