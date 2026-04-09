Assalto all’alba al supermercato | morde un dipendente e fugge con 90 euro fermato poco dopo

Nella prima mattinata, un uomo ha fatto irruzione nel retro di un supermercato, entrando da un ingresso secondario. Prima che il negozio aprisse ufficialmente, ha aggredito un dipendente e si è impossessato di circa 90 euro dalla cassa. Durante il tentativo di fuga, ha morso un operatore e si è allontanato rapidamente. Pochi minuti dopo, è stato rintracciato e fermato dalle forze dell’ordine.

Il rapinatore, si è gettato con un salto verso la cassa e ha minacciato il uno dei dipendenti con un oggetto contundente. Il lavoratore ha però comunque cercato di fermare il tentativo di rapina ed è stato ferito con un morso dal rapinatore che è riuscito così a prendere 90 € e ad allontanarsi. La sua fuga però è durata poco. Gli altri dipendenti presenti nel punto rivendita che si preparava ad aprire al pubblico hanno subito dato l’allarme ed i carabinieri la cui caserma provinciale si trova a pochi passi ci hanno messo poco a raggiungere il posto e a rintracciare i rapinatori in fuga. I militari agli ordini della maggiore Antonio corvino lo hanno rintracciato all’interno del Parco del Mercatello dove è stato fermato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Assalto all’alba al supermercato: morde un dipendente e fugge con 90 euro, fermato poco dopo Rapina alla Conad a Brescia, caos nel supermercato: donna 30enne morde un dipendenteUna 30enne cittadina albanese è stata fermata dalla Polizia a Brescia per rapina impropria dopo aver tentato un furto in un supermercato. Leggi anche: Dipendente di un supermercato licenziato dopo aver fermato un ladro: “Ora potrei diventare senzatetto” Temi più discussi: Sventato assalto al bancomat: banditi in fuga; Ancora un accoltellamento, giovane ferito all'alba nel centro di Genova; Assalto notturno a un megastore di elettronica: inseguimento da film da Vittuone a Milano, un arresto; Spaccata all’alba di Pasqua a Ravina: sfondano la vetrata della tabaccheria con un tombino, arrestati due giovani. Assalto al Postamat prima dell'alba: incastrato dalle telecamere mentre forza la cassa continuaÈ entrato all'opera quando era ancora notte ma è stato immortalato dal sistema di videosorveglianza dell'ufficio postale. Un ladro, che poco prima dell'alba di oggi - giovedì 9 aprile - ha provato a ... romatoday.it Assalto al bancomat all'alba: malviventi in fuga dopo l'arrivo dei vigilantesAssalto al bancomat all'alba di ieri. L'azione è stata però sventata dalla vigilanza Globo, che è prontamente intervenuta sul posto (la filiale del Credito Cooperativo di Cambiano di via Macallè), cos ... valdinievoleoggi.it VIDEO| Il momento dell'assalto al bancomat - facebook.com facebook #Tg2000 - Banda del bancomat: altri 2 arresti per assalto sportello atm di Mascalucia #8aprile #Tv2000 #Mascalucia #Catania #Sicilia #BandaDelBancomat #ATM #Furti @tg2000it x.com