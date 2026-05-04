Aspettando il Giro Fidanza | Vingegaard favorito Per aiutare i giovani in Italia serve una World Tour

Quando si parla del Giro d’Italia, gli occhi di Giovanni Fidanza si illuminano. L’ex ciclista bergamasco ha commentato la corsa, indicando il danese Vingegaard come il principale favorito. Fidanza ha anche sottolineato l’importanza di una presenza maggiore di squadre World Tour in Italia, per offrire opportunità ai giovani corridori. La competizione si avvicina, e i pronostici si fanno più vividi tra gli appassionati.

Quando a Giovanni Fidanza chiedi del Giro d’Italia, all’ex corridore bergamasco si illuminano gli occhi. La tendenza a confrontare la Corsa rosa con gli altri giri a tappe è sempre dietro l’angolo, ma Fidanza sa bene quale è il Dna della gara che in carriera gli ha regalato più di una soddisfazione: “Il Giro non ha mai perso fascino: forse è leggermente sotto al Tour per questioni di calendario, ma per gli italiani resta il Giro. Spesso è anche più spettacolare, con percorsi vari e pieni di insidie”. La partenza dell’edizione numero 109 si avvicina: venerdì 8 maggio dalla Bulgaria prenderà il via la corsa che prevede un percorso che misura 3468 chilometri con 48.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, presenti Pellizzari e CicconeL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà...