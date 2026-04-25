Uscito il 2 giugno del 2014, ben dodici anni fa, All about the bass segna il debutto internazionale di Meghan Trainor. Il brano segna il successo della cantante statunitense, divenendo un tormentone estivo e raggiungendo il primo posto in numerose classifiche mondiali. Contenuto nell’ep Title, il brano affronta con un tono positivo nonché divertente un tema molto delicato: quello dell’accettazione fisica. Un tema che affligge molte giovani e che causa disturbi psicologici e problemi di salute. “L’ho scritta prima di tutto per me stessa, perché ho combattuto con questo problema per tutta la vita” afferma Meghan in un’intervista al Today Show. Ed è proprio per il suo messaggio che la canzone ha ottenuto il disco di platino, arrivando alla prima posizione nelle classifiche di iTunes e Spotify in ben ventotto paesi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - All about the bass di Meghan Trainor è un inno alla body positivity

Why MEGHAN TRAINOR Was NEVER ALL ABOUT THAT BASS

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