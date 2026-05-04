Ascolti TV | Domenica 3 Maggio 2026

Nella serata di ieri, domenica 3 maggio 2026, su Rai1 è andato in onda un programma che ha visto come protagonista Roberta Valente, notaio in Sorrento. La trasmissione ha attirato l’attenzione del pubblico e si è concentrata sulle attività e le storie legate al ruolo notarile. La puntata ha avuto una durata di circa un’ora e ha coinvolto diverse interviste e approfondimenti.

Nella serata di ieri, domenica 3 maggio 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Zelig On incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Report segna.000 spettatori pari al % (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza.000 spettatori (%). Su La7 House of Trump – Il Maga Complotto raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Paddock Live ottiene.000 spettatori con il %.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 3 Maggio 2026 Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT Notizie correlate Ascolti TV Domenica 3 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 3 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ascolti TV domenica 3 maggio 2026, la sfida tra Roberta Valente Notaio in Sorrento e Racconto di una notteDomenica 3 maggio la serata tv ha visto un altro episodio di "Roberta Valente, Notaio in Sorrento" su Rai1 contro la soap turca "Racconto di una... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ascolti tv ieri domenica 26 aprile chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio; Ascolti TV domenica 26 aprile, Roberta Valente Notaio in Sorrento stravince (20.7%), Racconto di una notte (11.1%); Ascolti Tv ieri (26 aprile): Roberta Valente domina ancora, De Martino sopra Gerry Scotti; Ascolti tv, Roberta Valente – Notaio in Sorrento vince la prima serata. Ascolti tv domenica 3 maggio: Roberta Valente, Racconto di una notte, Che temo che faAscolti tv 3 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv del 3 maggio, Fabio Fazio sfida le risate di Zelig OnFabio Fazio e gli ospiti di Che tempo che fa accendono la prima serata contro le risate senza tempo di Zelig On: chi ha vinto gli ascolti ... dilei.it James Martin: “Assurde le critiche al Papa, ora il presidente Trump ascolti” x.com Pierpaolo Spollon brilla al Concertone con ascolti record - facebook.com facebook