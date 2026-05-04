Arriva il ' Cotoletta Vintage Market' | 3.000 mq di tesori retrò e dj-set a ingresso gratuito

Domenica 10 maggio a Milano si terrà la prima edizione del ‘Cotoletta Vintage Market’ presso il Department 184. Il mercato si svolgerà su una superficie di oltre 3000 metri quadrati e proporrà una vasta gamma di oggetti retrò. L’evento prevede anche dj-set e l’ingresso sarà gratuito. È previsto l’allestimento di numerosi stand dedicati a diversi stili e periodi del vintage.

Domenica 10 maggio a Milano, al Department 184, arriva la prima edizione del ‘Cotoletta Vintage Market’, il mercatino vintage di oltre 3000 metri quadrati. Ad attendere i visitatori, oltre 50 espositori selezionati di retrò, modernariato, design, vinili, giocattoli anni Settanta, Ottanta e.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scopri il Giardino Romantico di Napoli: 14.000 mq di verde, ingresso gratuito per tutti. Vintage e DJ set: il mercatino nomade che rigenera lo stile? Cosa sapere Il mercatino Only Usato si sposta tra Area Pettini e Fortezza da Basso da aprile. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milano riscopre il fascino retrò: arriva il Cotoletta Vintage Market in via Varesina; Cotoletta Vintage Market al Department 184; Cotoletta Vintage Market: 3.000 mq di design, vinili e game anni ‘70, ‘80 e ‘90 a Milano; Cotoletta Vintage Market, prima edizione con 50 espositori, food court e vinyl dj-set. Arriva il Cotoletta Vintage Market: 3.000 mq di tesori retrò e dj-set a ingresso gratuitoDomenica 10 maggio a Milano, al Department 184, arriva la prima edizione del ‘Cotoletta Vintage Market’, il mercatino vintage di oltre 3000 metri quadrati. Ad attendere i visitatori, oltre 50 esposito ... milanotoday.it Milano riscopre il fascino retrò: arriva il Cotoletta Vintage Market in via VaresinaMILANO, 29 aprile 2036 – Il capoluogo lombardo si prepara a inaugurare un nuovo appuntamento dedicato al collezionismo e alla sostenibilità. Domenica 10 maggio 2026, l’ex spazio industriale del Depart ... varese7press.it A Milano la prima edizione del Cotoletta Vintage Market. - facebook.com facebook