Arezzo ko a Como | le campionesse dominano e chiudono 3-0

L'ACF Arezzo ha perso 3-0 in trasferta contro il Como 1907, che si era già assicurato il titolo di campione della Serie B Femminile 202526. La partita si è svolta all'inizio di maggio, con le padrone di casa che hanno dominato l'incontro e chiuso con un risultato netto. L'Arezzo ha subito la sconfitta senza segnare, mentre il Como ha realizzato tre gol.

COMO – Inizio di maggio complicato per l’ACF Arezzo, che cade in trasferta contro il Como 1907, già campione della Serie B Femminile 202526. Le padrone di casa si impongono con un netto 3-0, confermando la loro superiorità. La partita si mette subito in salita per le amaranto. Dopo un avvio vivace, con Giorgia Di Nallo protagonista di alcuni interventi decisivi su Valentina Giacinti, il Como passa in vantaggio all’8’: cross insidioso di Verónica Boquete e conclusione vincente di Picchi. L’Arezzo prova a reagire con iniziative dalla distanza e incursioni sulle fasce, ma senza trovare concretezza. Al 34’ arriva il raddoppio delle lombarde: Boquete, lanciata a rete, supera Di Nallo e firma il 2-0.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo ko a Como: le campionesse dominano e chiudono 3-0 Notizie correlate Le campionesse olimpiche Voetter/Oberhofer chiudono la stagione ai piedi del podio ad AltenbergUltima gara per la Coppa del Mondo di slittino doppio al femminile che non regala gioie ai colori azzurri. Sassuolo Grosso mischia le carte, Como kodi Stefano Fogliani REGGIO EMILIA Aveva ragione Fabio Grosso, alla vigilia, a dire che il Sassuolo si è meritato, con una stagione importante, di... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Arezzo ko a Como: le campionesse dominano e chiudono 3-0; La Res batte 3-2 il Trastevere e lo condanna alla retrocessione, Venezia appeso ad un filo; Serie B Femminile – Manita Freedom FC, il Brescia va ko! Il Como passa a Roma e vola in Serie A; Scheda Como - Lega Pro Girone A Italia - 2016-17. Lutto per la Croce Bianca di Arezzo per la scomparsa di Fabio Casini x.com PIERO DELLA FRANCESCA- Sollevamento della Croce (da Storie della Vera Croce) -DETTAGLIO- Piero della Francesca, 1452/1466 - Basilica di San Francesco, Arezzo. - facebook.com facebook