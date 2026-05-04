In vista delle prossime elezioni amministrative ad Arezzo, i candidati stanno presentando i loro programmi e organizzando incontri nelle varie frazioni della città. Tra gli appuntamenti previsti, alcuni si svolgeranno in diverse zone periferiche, mentre altri si terranno in locali pubblici o centri civici. È stato annunciato anche un dibattito pubblico tra i candidati, con un focus specifico sulle politiche giovanili e culturali, che vedrà affrontarsi alcuni di loro.

? Cosa scoprirai Dove si terranno gli incontri dei candidati nelle frazioni di Arezzo?. Chi affronterà Donati nel dibattito sulle politiche giovanili e culturali?. Quali temi porterà la coalizione di Serena Marinelli nelle piazze?. Come influenzeranno i programmi dei candidati la gestione dell'acqua pubblica?.? In Breve Vincenzo Ceccarelli incontra i cittadini di Staggiano, La Pace e Marchionna il 4 maggio.. La Lega organizza un confronto a Rigutino il 7 maggio con Mario Agnelli e Tiziana Nisini.. Serena Marinelli discute gestione acqua il 7 maggio con Gianfranco Morini e Rossella Michelotti.. Michele Menchetti programma tappe tra Saione, Rsu Sala Rosa e il centro San Francesco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo, corsa alle amministrative: i programmi e i tour dei candidati

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