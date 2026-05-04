Da martedì 5 a giovedì 7 maggio, un gruppo di esperti provenienti da diversi paesi europei si riunirà ad Arezzo per analizzare le modalità di invecchiamento della popolazione. La conferenza si concentrerà su studi e metodologie legate a questo tema, affrontandolo con un approccio strutturato e scientifico. L’evento si svolge in un contesto di confronto tra professionisti che condividono l’obiettivo di approfondire le strategie per migliorare la qualità della vita degli anziani.

Inter campione, ma ad Arezzo qualcuno chiede: “Sì, bravi. ma con l’Alberoro reggevano?” Tre giorni tra esperti europei per inventarsi case più comode, sicure e a misura di nonni (senza rinunciare alla vita sociale) AREZZO – Da martedì 5 a giovedì 7 maggio arrivano forestieri da mezza Europa per discorrere d’una cosa che riguarda tutti. l’invecchià, ma fatto con criterio, mica alla come viene viene. Si chiama “Ageing Topic Group” – nome un po’ difficile, eh – ma in sostanza son tutti cervelloni e gente pratica che s’incontra per capire come si può abitare meglio quando gli anni cominciano a pesare sulle spalle. E non son mica i primi che passano: arrivano da Italia, Svezia, Austria, Germania e Francia.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, arrivano gli europei a studiare come s’invecchia… ma bene!

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