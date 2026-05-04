Appello Oms Croce rossa e Msf | Proteggere sanità in zone di guerra

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Croce Rossa e Medici Senza Frontiere hanno diffuso un appello ai governi per proteggere il personale sanitario, le strutture mediche e i pazienti nelle zone di conflitto armato. In queste aree, le strutture mediche sono soggette a attacchi, mettendo a rischio la vita di chi opera in prima linea e di chi necessita di cure. La richiesta si concentra sulla tutela delle strutture e delle persone coinvolte.

Personale sanitario, strutture mediche e pazienti sempre più a rischio nelle aree di guerra. OMS, Croce Rossa e Medici Senza Frontiere lanciano un appello ai governi. Servizio di Antonella Mitola TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Appello Oms, Croce rossa e Msf: “Proteggere sanità in zone di guerra” Appello Oms, Croce rossa e Msf: “Proteggere sanità in zone di guerra” Notizie correlate Sanità di prossimità e innovazione digitale: alleanza strategica tra ASL Benevento e Croce Rossa ItalianaUn passo concreto verso una sanità più vicina ai cittadini, più accessibile e sempre più digitale. Sanità globale: Vaia attacca l’Oms, “Troppi errori, servono i fattiFrancesco Vaia, attuale membro dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e precedentemente a capo della Prevenzione...