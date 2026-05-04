Antonio Ornano sul palco del Rosmini | una serata di comicità onesta contro la dittatura della positività

Mercoledì 6 maggio, alle 21, nuovo appuntamento sul palco del Teatro Rosmini di Borgomanero. In scena c'è Antonio Ornano con il suo spettacolo "(In)grato".Biglietti a partire da 30 euro su Vivaticket.com.Lo spettacoloIn un'epoca dominata da mantra motivazionali, gratitudine ostentata e ricette.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Monza, al Teatro Manzoni con Antonio Ornano il pubblico ride e riflette!Il comico genovese, con il suo spettacolo (In)grato, regala due ore di irriverenti battute in cui, anche nel dialogo con il pubblico in sala, parla con ironia e leggerezza della felicità e del senso d ... mbnews.it

Antonio Ornano al Teatro Verdi di Sassari con (in)gratoTra rock, battute taglienti non solo su Crostatina (la moglie) e verità liberatorie, come quella che non è indispensabile essere grati, Antonio Ornano porta in scena uno spettacolo che è molto più d ... unionesarda.it

Dal Palco di Zelig al Teatro Rosmini Borgomanero! Vi aspettiamo numerosi per lo spettacolo di Antonio Ornano Mercoledì 6 maggio andrà in scena "(IN)GRATO", un monologo che affronta con ironia l'obbligo di essere sempre perfetti e performanti nella soci - facebook.com facebook