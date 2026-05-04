Anraku trionfa in Cina | dominio totale nel boulder di Keqiao

In un torneo di boulder a Keqiao, il concorrente giapponese ha ottenuto una vittoria schiacciante, distanziando i avversari di quasi quindici punti. La sua prestazione si è distinta per un movimento tecnico che ha permesso di superare le sfide più difficili, portandolo in testa alla classifica con un margine evidente. La competizione ha visto protagonista un atleta che ha dimostrato grande precisione e abilità nelle fasi decisive della gara.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Anraku a distanziare i rivali di quasi quindici punti?. Quale movimento tecnico ha permesso al giapponese di sbaragliare la classifica?. Perché il divario tra Anraku e Lee mette in crisi le gerarchie?. Cosa cambierà nelle discipline durante la prossima tappa di Wujiang?.? In Breve Dohyun Lee secondo con 69.6 punti, Mejdi Schalck terzo con 59.8.. Anraku ha vinto l'argento nella prova combinata lead ai Giochi di Parigi 2024.. Prossima tappa della Coppa del Mondo a Wujiang tra l'8 e il 10 maggio.. La gara di Wujiang vedrà protagonisti gli atleti nelle discipline lead e speed.. Sorato Anraku domina il boulder di Keqiao con un punteggio di 84.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anraku trionfa in Cina: dominio totale nel boulder di Keqiao Notizie correlate Arrampicata sportiva: Sorato Anraku piazza la prima vittoria della stagione nel boulder di KeqiaoLa stagione 2026 dell’arrampicata sportiva maschile si apre nel segno di Sorato Anraku. Sant’Antonio trionfa a Carcare: dominio totale nel torneo Under 14? Cosa sapere Il Sant’Antonio vince il torneo Under 14 di pallavolo a Carcare tra otto squadre.