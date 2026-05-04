Annullato il concerto di Povia in Brianza per colpa di una canzone

Il concerto di Povia in una località della Brianza è stato annullato. Il cantautore ha comunicato sui social che l’evento è stato cancellato a causa di una sua canzone, “Luca era gay”. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle ragioni precise della decisione. La cancellazione ha suscitato reazioni tra i fan e le persone coinvolte nell’organizzazione.

A Monza salta il concerto di Povia e il cantautore denuncia l’episodio sui social. La colpa? Da quanto racconta Povia all'origine ci sarebbe il suo brano “Luca era gay”. Povia, concerto saltato: quando e dovePovia si sarebbe dovuto esibire a Monza il 6 maggio, all’ Opiquad Arena di Monza.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Povia a Paupisi: concerto chiude festa di Sant’Antonio Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Annullato il concerto di Povia in Brianza, per colpa di una canzone; Festa del 1° maggio a Reggio con il tradizionale corteo, annullato il concerto per la scomparsa di Alberini; Niente Ranieri, ecco gli altri concerti; Australia, annullato un concerto per le vittime dell'attentato a Bondi Beach: il coro greco si rifiuta di cantare con un gruppo ebraico. Monza, salta il concerto di un famoso cantante: Mi hanno cacciato. Cos'è successoConcerto di Povia annullato a Monza: polemica sulla canzone Luca era gay. La replica degli organizzatori e la versione del cantante. monza-news.it Avaion: annullato il concerto ai Magazzini Generali di MilanoIl concerto che Avaion avrebbe dovuto tenere ai Magazzini Generali di Milano il 23 aprile 2026 è cancellato, così come l’intero tour dell’artista. I rimborsi saranno disponibili a questo indirizzo da ... rockol.it L'appuntamento con "Strade in gioco" previsto mercoledì 6 maggio è annullato per maltempo. Pubblicheremo presto una nuova data. - facebook.com facebook