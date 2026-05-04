Almanacco del 04-05-2026
Lunedì 4 maggio, l’almanacco segnala la ricorrenza di una festività religiosa dedicata a un santo, ricordata dalla chiesa in questa data. La giornata viene accompagnata da un saluto e un augurio da parte di un presentatore. Non si registrano eventi di cronaca o fatti di rilievo legati a questa data, ma solo riferimenti alle commemorazioni religiose e alle consuetudini del giorno.
almanacco del giorno lunedì 4 maggio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni De matha ma nel cuore la nostra comunità Romana Cleme ancora la luce dell' ordinazione di nuovi Vescovi ausiliari di Roma proclamati da Papa Leone quattordicesimo andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo partiamo dal 1949 ricorre l'anniversario della scomparsa del grande Torino la squadra che per incidente aereo sul colle di Superga nel 1994 32 anni fa il mondo dell'automobilismo diceva Dio dyron stand oggi i giovani Kimi Antonelli di dediche alla Vittoria Miami insieme Alex Zanardi sinner entra nella leggenda oggi O meglio 2026 ieri...🔗 Leggi su Romadailynews.it
Almanacco 04 Maggio 2026
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