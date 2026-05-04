Allegri dov’è il tuo Milan? Dopo la Lazio squadra crollata Ecco la causa maggiore

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Milan di Massimiliano Allegri si trova in una fase difficile, con il morale basso e poche speranze di recupero nella classifica. La partita contro la Lazio ha segnato un punto di svolta, lasciando il team in una posizione compromessa rispetto alle concorrenti e con poche possibilità di miglioramento immediato. La sconfitta ha evidenziato alcune criticità nella squadra, che ora si concentrano sul lavoro da fare per il prosieguo della stagione.

Un calo preoccupante quello del Milan. Massimiliano Allegri è da inizio stagione che parla di un mese di marzo in cui si decidono le stagioni, e la sua squadra sembra essere intenzionata a buttare quanto di buono fatto nella prima parte del campionato. La sconfitta pesante contro il Sassuolo (2-0 senza occasioni per il Milan), è solo l'ultimo dei tanti segnali preoccupanti del 2026 del Diavolo. L'ultima bella prestazione di squadra, la ritroviamo contro il Bologna (3-0 in trasferta), datata 3 febbraio 2026. Poi si, ci sono state delle vittorie come quella del derby, ma la sconfitta contro la Lazio (che ha di fatto infranto i sogni scudetto), il Milan di Allegri si è perso completamente.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri, dov’è il tuo Milan? Dopo la Lazio, squadra crollata. Ecco la causa maggiore Allegri's take on the Lazio defeat in Coppa Italia | #shorts Notizie correlate Milan, parla Allegri dopo la sconfitta con la Lazio: «Scudetto irrealistico, focalizziamo sulla Champions. Ecco cos’è successo con Leao»Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Milan, parla Allegri dopo la sconfitta con... Milan, Allegri ai saluti? La verità. Pavlovic carica la squadra! Ecco il vice SaelemaekersNella mattina di oggi, giovedì 05 marzo 2026, moltissimi siti web e quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Allegri, visto l'imminente derby... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Milan, Allegri: Ecco perché dissi: Dov’è Rocchi. Poi esplode sul caso Leao; Allegri dopo Sassuolo-Milan: 'Forse la nostra partita più brutta'; Allegri sull'inchiesta arbitri: Il mio dov'è Rocchi? Serviva per...; Milan-Allegri, l'incontro: tre ore a programmare il Milan che verrà. Cosa chiede Max. Milan, Allegri: Ecco perché dissi: Dov’è Rocchi. Poi esplode sul caso LeaoIl tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, commenta il caso Rocchi dopo Milan-Juve: tra autocritica per il passato, elogi a Sozza e focus sulle riforme tecniche del calcio italiano, poi lo sfogo su L ... sport.virgilio.it Dov’è Rocchi?: la frase di Allegri nella finale di Coppa Italia torna virale dopo l’indagine per frode sportivaAllegri dov'è Rocchi: la frase urlata nella finale di Coppa Italia 2024 torna virale sui social dopo la notizia dell'indagine per frode sportiva al designatore ... ilnapolista.it Pronostico secco: il Milan di Allegri arriverà in Champions League - facebook.com facebook . @acmilan, le #TopNews del mattino: gli errori di #Allegri e i dati preoccupanti di #Jashari e @RafaeLeao7 - #SassuoloMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao x.com