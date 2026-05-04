Allarme di Fedriga | Europa a rischio ci aspettano mesi difficili

Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia ha dichiarato che l’Europa si trova in una fase critica, prevedendo mesi difficili in arrivo. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante l’inaugurazione dell’anno tributario, senza ulteriori dettagli o analisi. La comunicazione è stata condivisa pubblicamente senza riferimenti a eventuali cause specifiche o responsabilità.

Un allarme senza filtri quello lanciato dal presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine dell’inaugurazione dell’anno tributario. Analizzando lo scenario economico attuale, segnato dalle crescenti tensioni geopolitiche internazionali, il governatore ha dipinto.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Iran: Gantz, 'ci aspettano giorni difficili dobbiamo unirci' Ci aspettano 14 mesi di fango rosso: è l'unico modo che ha la sinistra per vincereSuper-Tele-Sciacquone, l’indigeribile giornalistico scaricato fragorosamente sulla tv pubblica. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Allarme automatico per una persona scomparsa, scattano le ricerche dei vigili del fuoco con droni e elicotteri tra Banne e Opicina; Ryanair cresce a Trieste con due aerei d'inverno: Investimento di 200 milioni. Fedriga, se Europa non si muove futuro continente è a rischioPrevedo veramente mesi complicatissimi per tutta l'Europa, quindi dovremo cercare di affrontare la situazione aiutando le imprese, ma con la consapevolezza che se l'Europa non si muove il futuro del ... ansa.it Stagflazione, cos’è e perché è un rischio con la guerra in Iran/ L’allarme di Dombrovskis per l’EuropaCos'è la stagflazione, cosa c'entra la guerra in Iran e perché è un rischio concreto per l'Europa che spinge Dombrovskis a lanciare l'allarme Sembrava ormai relegata ai libri di storia la crisi ... ilsussidiario.net L'allarme degli esperti: in ospedale bambini di 8,9 anni IL VIDEO - facebook.com facebook