Ci aspettano 14 mesi di fango rosso | è l' unico modo che ha la sinistra per vincere

Nelle ultime settimane si è assistito a un acceso dibattito sulla linea editoriale di un programma televisivo di inchiesta trasmesso sulla rete pubblica. Il conduttore, noto per il suo stile diretto e senza mezze misure, si è trovato al centro di critiche e polemiche per alcuni servizi andati in onda. La questione riguarda soprattutto il tono e le scelte narrative adottate, in un clima di tensione tra chi sostiene un’informazione più critica e chi la considera troppo sbilanciata.

Super-Tele-Sciacquone, l’indigeribile giornalistico scaricato fragorosamente sulla tv pubblica. Stiamo parlando di Report, di Sigfrido Ranucci, il gattone di Raitre, l’unico felino al mondo ad avere un padrone. Ma che avete capito? Alludiamo al pubblico, non a uno schieramento politico. Che poi il suo pubblico oscilli tra il grillismo e l’estrema sinistra è un dato di fatto; lui lo sa e lo serve a modino. Torna domenica prossima Ranucci, Segafredo per gli estimatori, perché le sue trasmissioni sono un concentrato di caffeina pura e vogliono lasciare l’amaro in bocca. La miscela è sempre la stessa: dagli contro al governo e alla destra; per lui è destra anche Matteo Renzi, per intendersi, al quale ha dedicato più di una trasmissione rilanciando scandali poi finiti in nulla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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La voce dei ragazzi bloccati a Gaza e che aspettano di studiare alla Statale di Milano: “La guerra ci ha tolto l’università, ora non strappateci questo sogno”Milano, 24 febbraio 2026 – “L’attesa è estenuante, la situazione a Gaza è estremamente difficile, ma cerco di proteggere il mio sogno”: Alaa Al-Zebda...

Si parla di: Guerre e rincari, sei italiani su dieci si aspettano una recessione nei prossimi mesi; Nicoletti: Inutile creare alibi sugli assenti. Kean? Senza Mondiale ha solo la Conference per mostrarsi.

Ci aspettano altri mesi difficilissimiLa situazione che stiamo vivendo con Estragon è surreale. La musica dal vivo è stata la prima a chiudere ai primi di marzo e non c’è nessuna certezza al momento su quando potremo rivedere un concerto ... ilrestodelcarlino.it