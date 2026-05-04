Alla Terrazza Martini il party Mi garba

Sabato 9 maggio 2026 si terrà alla Terrazza Martini il party intitolato “Mi garba”. L’evento prevede un apericena con musica, canto e ballo, accompagnato da un buffet privato al costo di 25 euro a persona. Il prezzo include acqua e una bottiglia di vino ogni quattro partecipanti. L’atmosfera sarà caratterizzata da intrattenimento e convivialità.

Sabato 9 maggio 2026 torna alla Terrazza Martini il party “Mi garba”. Apericena canto e ballo con buffet privato al costo di 25 euro, incluso acqua e una bottiglia di vino ogni 4 persone. Dalle ore 22:30 ingresso libero. Disco con super Dj Sacchi M. e Dj Simone P. Per info e prenotazioni 347.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate "Mi garba" alla Terrazza Martini CocktailSabato 2 Maggio Terrazza Martini Cocktail FirenzeNotte Top di Firenze Apericena Canto e Ballo Buffet privato €25 Incluso acqua è una bottiglia di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Blackery arriva a Firenze: l’arte bianca si tinge di nero tra innovazione e creatività; La terrazza segreta del Rivié all’Hoxton Paris si apre per la stagione estiva 2026; Tensei, la 'rinascita' dell'icona NSX procede in vista del reveal in estate; Sotto il cielo di Roma torna l’eleganza: riapre Terrazza Montemartini. MARTINI #PLAYWITHTIME IL SUMMER TOUR ALLA RICERCA DELL’APERITIVO PERFETTO!Da qui si si è sviluppato anche il MARTINI #PlayWithTime Tour; un tour alla ricerca dell’ingrediente perfetto per l’Aperitivo MARTINI, affidata a quattro giovani blogger che vivranno questo percorso ... 105.net Martini: The Desire of ExcellenceÈ l’italianità il concept alla base dei nuovi progetti di Martini. In occasione di Expo 2015, il celebre brand Made in Italy ha dato vita alla Terrazza Martini by Pininfarina, una location di 400 ... vogue.it TERRAZZA MONTEMARTINI RIAPRE LE PORTE: DAL 1° MAGGIO TORNA L’ELEGANZA SOTTO IL CIELO DI ROMA Con l’arrivo della bella stagione, Terrazza Montemartini a Roma riapre le sue porte alla città: dal 1° maggio fino a ottobre, tutti i giorni a partir - facebook.com facebook ""TERRAZZA"" - Results on X | Live Posts & Updates x.com