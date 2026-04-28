Mi garba alla Terrazza Martini Cocktail

Sabato 2 maggio si svolge alla Terrazza Martini Cocktail di Firenze un evento serale con apericena, canto e ballo. L’appuntamento inizia alle ore 22 e prevede un buffet privato al costo di 25 euro a persona, con acqua e una bottiglia di vino ogni quattro partecipanti. L’evento rientra nella programmazione Notte Top di Firenze, offrendo un’occasione per socializzare e divertirsi in un ambiente informale.

Sabato 2 Maggio Terrazza Martini Cocktail FirenzeNotte Top di Firenze Apericena Canto e Ballo Buffet privato €25 Incluso acqua è una bottiglia di vino ogni 4 persone Dalle ore 22.30 INGRESSO LIBERO Disco con Super Dj SACCHI M. Dj SIMONE P.Festeggia con noi Compleanni Addio CelibatoNubilato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Alla Terrazza Martini il party "Mi garba" Leggi anche: "Come back" alla Terrazza Martini Una raccolta di contenuti Fashion Week, alla Terrazza Martini apertura straordinaria per celebrare il rito dell'aperitivo italiano: cocktail e musica selezionata dai djInaugurata nel 1958, è un simbolo della città e cornice di eventi esclusivi: in occasione della Milano Fashion Week, domenica 28 settembre Terrazza Martini apre eccezionalmente le sue porte al ... milano.corriere.it L'aperitivo quest'estate si fa con vista: Terrazza Martini sbarca a Noto e Forte dei MarmiMartini porta l’atmosfera unica della sua Terrazza Martini nelle località più cool dell’estate, conquistando mete imprescindibili come Noto e Forte dei Marmi Non c'è nulla di meglio, in estate, di ... vogue.it