Alla scoperta di Casa Vasari gioiello segreto di Firenze

Sabato 9 maggio alle 10, si terrà una visita guidata a Casa Vasari, situata a Firenze. La casa, considerata un esempio importante del Rinascimento, è aperta al pubblico attraverso il Museo Horne. La visita permette di esplorare gli ambienti e le opere conservate all’interno di questo patrimonio storico. È un’occasione per conoscere più da vicino uno dei luoghi meno noti ma significativi della città.

Scopri Casa Vasari, uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento fiorentino. Il Museo Horne propone una visita guidata sabato 9 maggio ore 10.30 per tutti gli appassionati di Firenze, la sua arte e la sua storia. Casa Vasari, dimora abitata e affrescata da Giorgio Vasari, è un autentico.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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