Alla scoperta della Palermo sotterranea | visite alla catacomba paleocristiana di Porta D' Ossuna

Durante la primavera, sono riprese le visite guidate alla catacomba paleocristiana di Porta D'Ossuna a Palermo. Le visite sono organizzate dagli archeologi e si svolgono nei fine settimana, il sabato e la domenica. La catacomba rimane aperta al pubblico in questo periodo e permette di esplorare le strutture sotterranee dell’antica necropoli. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio questo sito storico.

In primavera continuano le visite con gli archeologi alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo, aperta sabato e domenica. Si tratta di un tour tra i cunicoli della Palermo sotterranea alla scoperta della storia dei primi cristiani e di antiche leggende della città.Il grande.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Weekend di Pasqua 2026, aperture straordinarie alla catacomba paleocristiana di Porta D’OssunaNel weekend di Pasqua la catacomba paleocristiana di Porta d’Ossuna, uno dei più importanti complessi funerari tardoantichi della Sicilia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Alla scoperta della Palermo sotterranea: visite alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna; Il 10 maggio torna al Barbera Mamma Rosanero; Rassegna cinematografica OPHÜLS / OPHULS - LETTER FROM AN UNKNOWN WOMAN (Lettera da una sconosciuta); Palermo, tornano le Speroniadi: la letteratura di Sellerio diventa mappa per scoprire la città. L'Alchimia dell'Acqua - Alla scoperta d Palermo seguendo il filo invisibile dell'acquaDomenica 10 maggio, l'associazione Tacus Arte Integrazione e Cultura vi propone il tour L'ALCHIMIA DELL'ACQUA, una passeggiata raccontata che invita a riscoprire Palermo attraverso una lente simboli ... guidasicilia.it A Palermo, il Ponte delle Teste Mozze torna alla luce per la prima volta: visite straordinariePer secoli era rimasto nascosto sotto terra, dimenticato da tutti, ma oggi il Ponte delle Teste Mozze torna finalmente visibile e, per la prima volta nella storia, apre al pubblico con visite speciali ... siviaggia.it Tragico weekend in provincia di Palermo. Il corpo dell'uomo individuato da alcuni escursionisti - facebook.com facebook Nasceva oggi nel 1660 a Palermo Alessandro Scarlatti, maestro della scuola napoletana e figura chiave dell’opera italiana tra Monteverdi e Rossini. Al Teatro San Giovanni Grisostomo (oggi Malibran) andò in scena il suo "Mitridate Eupatore" nel 1707 #2mag x.com