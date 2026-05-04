Alla Cattedrale di Firenze il concerto gratuito per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d' Assisi

Da firenzetoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, nella Cattedrale, si è tenuto un concerto gratuito in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. L’evento si inserisce nella XXIX edizione della rassegna di musica sacra O flos colende, che si è aperta con riflessioni bibliche. Il concerto intitolato Giullari di Dio è stato presentato come parte delle celebrazioni per questa ricorrenza.

Dopo le riflessioni bibliche con cui si è aperta la XXIX edizione della rassegna di musica sacra O flos colende, è la volta del concerto per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi Giullari di Dio. Alle origini della lauda italiana, eseguito dall’Ensemble Micrologus, il 14 maggio 2026.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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