Alla Cattedrale di Firenze il concerto gratuito per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d' Assisi

A Firenze, nella Cattedrale, si è tenuto un concerto gratuito in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. L’evento si inserisce nella XXIX edizione della rassegna di musica sacra O flos colende, che si è aperta con riflessioni bibliche. Il concerto intitolato Giullari di Dio è stato presentato come parte delle celebrazioni per questa ricorrenza.

Dopo le riflessioni bibliche con cui si è aperta la XXIX edizione della rassegna di musica sacra O flos colende, è la volta del concerto per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi Giullari di Dio. Alle origini della lauda italiana, eseguito dall’Ensemble Micrologus, il 14 maggio 2026.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Firenze, concerto per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'AssisiFirenze, 4 maggio 2026 - Dopo le riflessioni bibliche con cui si è aperta la XXIX edizione della rassegna di musica sacra O flos colende, è la volta... L’Aeroporto Internazionale dell’Umbria celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’AssisiIn occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026), l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria – intitolato al Santo – rende... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze il viaggio immersivo nell'Inferno di Dante; Lucca, ragazze si bagnano nella fontana di fianco al Duomo, un residente: La città? Un parco giochi; La messa di Rai Uno in diretta dalla cattedrale di Lucca; Alessandro Preziosi e il suo Francesco protagonisti del Dramma Popolare di San Miniato. Brescia, truffa milionaria alla Onlus che gestisce la cattedrale di Firenze: nove fermatiDalle prime ore dell’alba la Polizia di Stato ha dato esecuzione nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza, a 9 fermi di indiziato di delitto emessi dalla Procura della ... affaritaliani.it Santa Maria del Fiore: le origini del nome della Cattedrale di FirenzeMa guardiamo ai documenti storici. Una delle fonti più antiche è quella di Giovanni Villani che nella prima metà del Trecento, nella sua storia di Firenze (la Cronica) sostenne (ma non si ha ... oggi.it TOMBA ALLA CATTEDRALE di FEDERICO II Palermo - Foto di Salvatore Di Blanda - facebook.com facebook