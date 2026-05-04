Su Amazon è disponibile un nuovo modello di PC gaming Alienware equipaggiato con una scheda grafica RTX 5070 al prezzo di 1.899 euro. La configurazione permette di affrontare attività come il rendering, normalmente considerate più adatte a dispositivi come il MacBook Pro. La differenza di prezzo tra questo Alienware e i dispositivi Apple di simile livello si aggira intorno ai 600 euro.

? Cosa scoprirai Come può un PC gaming superare un MacBook Pro nel rendering?. Perché questo Alienware costa 600 euro in meno della concorrenza Apple?. Chi preferirà la potenza bruta dell'Intel Core Ultra 9 alla mobilità?. Quali professionisti sceglieranno un laptop ibrido invece di un ultraleggero?.? In Breve Processore Intel Core Ultra 9 275HX con 24 core e frequenza 5,4GHz.. Scheda NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8GB di memoria GDGDDR7 dedicata.. Display da 16 pollici con risoluzione 2560×1600 e frequenza 240Hz.. Connettività include Thunderbolt 4.0, HDMI 2.1 e porta Ethernet RJ-45.. L’offerta Amazon del 4 maggio 2026 mette in primo piano un Alienware da 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alienware con RTX 5070: potenza estrema a 1.899 euro su Amazon

Notizie correlate

Acer Nitro V 16 AI in offerta Amazon: notebook gaming con RTX 5070Le Offerte di Primavera di Amazon rappresentano l’occasione perfetta per chi cerca un notebook da gaming potente, in grado di gestire qualsiasi...

MacBook Pro M4 Max: potenza estrema a un prezzo stracciato su AmazonUna drastica riduzione di prezzo su Amazon riguarda il MacBook Pro da 16 pollici equipaggiato con chip M4 Max, che viene proposto a 3.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: La fuga di notizie su Nvidia N1X indica una disponibilità limitata al 2026.

Un po' MacBook Pro, ma con la RTX 5070 e Intel Core Ultra 9 275HX: Alienware a 1.899€ è un mostro per tuttoGli appassionati lo sanno che i portatili gaming non servono solo per giocare: sono macchine spaventosamente potenti, con ottimi monitor e specifiche veramente elevate, con cui fare di tutto. Oggi in ... hwupgrade.it

Alienware 16x Aurora con Core Ultra 9 e RTX 5070: potenza scontata di 200€L'Alienware 16x Aurora AC16251 è un notebook da gaming per chi punta a prestazioni senza compromessi. Si tratta di una macchina con Intel Core Ultra 9 275HX (Serie 2), scheda grafica dedicata GeForce ... hdblog.it