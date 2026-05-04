Alex Barros | ci vorrà un anno per recuperare la spalla di Marc Marquez

Alex Barros ha dichiarato che ci vorrà circa un anno per il pieno recupero della spalla di Marc Marquez. La stima si basa sui tempi di ripresa solitamente necessari dopo interventi di questo tipo. Marquez, pilota di motociclismo, sta seguendo un percorso di riabilitazione dopo l’infortunio. La notizia è stata resa nota attraverso le dichiarazioni di Barros, che ha commentato la situazione del campione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alex Barros, ex pilota di MotoGP, ha condiviso le sue impressioni riguardo alle recenti difficoltà di Marc Marquez, mettendo in evidenza l’importanza delle esperienze personali con infortuni simili. Quest’anno, le problematiche fisiche di Marquez sono diventate un argomento di discussione sempre più frequente, soprattutto in relazione alla performance in calo rispetto ai suoi standard abituali. Le problematiche di frenata, attribuite in parte alle sue lesioni, potrebbero spiegare i problemi riscontrati durante il Gran Premio di Jerez.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Alex Barros: ci vorrà un anno per recuperare la spalla di Marc Marquez. Notizie correlate La scelta astuta di Marc Marquez guadagna il rispetto di Alex Marquez nonostante le difficoltà iniziali.La scelta astuta di Marc Marquez guadagna il rispetto di Alex Marquez nonostante le difficoltà iniziali. Leggi anche: Jorge Lorenzo: il ritmo di Alex Marquez a Sepang dimostra che può sfidare Marc Marquez.