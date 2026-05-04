Al via l’alleanza tra Forza Italia e La Civica | Uniamo le forze senza prevaricazioni

È stato ufficializzato un accordo tra un partito di centro e un movimento civico, consolidando una collaborazione iniziata circa dodici mesi fa. L’intesa prevede che le due forze politiche lavorino insieme senza unire formalmente le strutture né rinunciare alle rispettive identità. La firma del patto rappresenta la conclusione di un percorso di dialogo e cooperazione volto a rafforzare la presenza politica comune.

Un accordo politico che corona un percorso di collaborazione iniziato un anno fa e che punta a unire le forze dei due partiti senza fondersi e senza rinunciare alla propria identità. Su questo principio si basa l’alleanza tra i partiti di destra La Civica e Forza Italia, annunciata in conferenza.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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