Al Sud arriva lo scirocco temperature sopra i 25 gradi

Questa settimana si prevede un cambiamento nel clima: al centro-nord si registrano piogge e temporali causati da perturbazioni atlantiche, mentre al sud il cielo rimane in gran parte sereno sotto l’effetto dello scirocco. Le temperature superano i 25 gradi nelle zone meridionali, dove l’aria si mantiene più calda e secca rispetto al resto del paese. La situazione atmosferica si mantiene in evoluzione con scenari diversi tra le varie regioni.

Si apre una settimana molto dinamica per il ritorno delle perturbazioni atlantiche. Centro-Nord più coinvolto dal maltempo, il Sud invece ai margini sotto lo Scirocco.La nuova settimana segna la fine di una fase bloccata che ha dominato gran parte dell’Europa. Secondo i meteorologi di 3Bmeteo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Una raccolta di contenuti

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