Al San Gerardo un contributo di 1,5 milioni di euro per sconfiggere la leucemia linfoblastica acuta

Un finanziamento di 1,5 milioni di euro è stato destinato al reparto di ematologia dell’ospedale San Gerardo per la ricerca sulla leucemia linfoblastica acuta. Da tempo, i ricercatori lavorano su nuovi approcci terapeutici per questa forma di leucemia che colpisce sia adulti che bambini. La somma mira a sostenere studi e progetti specifici per migliorare le possibilità di cura e aumentare le opzioni di trattamento.

Da anni i ricercatori sono in prima linea per cercare di avere un’arma in più per sconfiggere la leucemia linfoblastica acuta sia negli adulti sia nei bambini. La nomea dell’Ircss San Gerardo dei Tintori in campo ematologico è riconosciuta in Italia e all’estero. Adesso medici e scienziati hanno.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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