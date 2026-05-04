Al Parco Matusa arriva l’albero tecnologico

Al Parco Matusa si sta realizzando un nuovo progetto che integra un albero tecnologico all’interno dell’area verde. La struttura sarà posizionata nella zona centrale e utilizzerà componenti digitali per offrire servizi ai visitatori. L’installazione prevede anche sistemi di illuminazione e connettività Wi-Fi, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti durante le attività all’aperto. La realizzazione del progetto si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione dell’area pubblica.

Al Parco Matusa prende forma un progetto che guarda al futuro e ridisegna il concetto di spazio pubblico. Non un semplice elemento di arredo urbano, ma un’infrastruttura innovativa capace di coniugare tecnologia, sostenibilità e qualità della vita: è il nuovo “albero tecnologico”, pensato come.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Radiologia territoriale potenziata, nuovo parco tecnologico al poliambulatorio di LampedusaRinnovato il parco tecnologico del servizio di radiologia territoriale del poliambulatorio di contrada Grecale a Lampedusa. Un campus tecnologico a Villa Severi, fondi Pnrr e lavori al via: arriva l'Academy di Its Energia e AmbienteNuova vita per la storica Villa Severi all'interno dell'omonimo parco della città di Arezzo. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Frosinone, al Parco Matusa nasce l’albero tecnologico: ricariche smart, luce intelligente e servizi ai cittadini; Nuovi giochi nei parchi di Frosinone: ecco dove saranno installati; Frosinone, i nuovi giochi per bambini nei parchi. I primi montati nella piazza dello Scalo; Elezioni comunali, a Frosinone arrivano i big a sostegno di Mastrangeli. Frosinone, al Parco Matusa nasce l’albero tecnologico: ricariche smart, luce intelligente e servizi ai cittadiniA Frosinone arriva l’albero tecnologico al Parco Matusa: energia pulita, ricariche smart, illuminazione e nuovi servizi urbani ... ilquotidianodellazio.it Al Parco Matusa arriva una novità destinata a cambiare il modo di vivere gli spazi pubblici: è stato installato l’albero tecnologico, una struttura innovativa che unisce sostenibilità e servizi utili per i cittadini. Energia pulita, punti di ricarica per smartphone e dispo - facebook.com facebook