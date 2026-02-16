Radiologia territoriale potenziata nuovo parco tecnologico al poliambulatorio di Lampedusa

Il poliambulatorio di Lampedusa ha aggiornato il suo servizio di radiologia territoriale, grazie all’installazione di nuove apparecchiature. La causa è il bisogno di migliorare l’assistenza sanitaria nell’isola, dove le strutture precedenti erano obsolete. Ora, il parco tecnologico più avanzato permette di fare diagnosi più rapide e precise, offrendo ai pazienti un’assistenza più efficace.

Rinnovato il parco tecnologico del servizio di radiologia territoriale del poliambulatorio di contrada Grecale a Lampedusa. L’intervento dell’Asp di Palermo, finanziato con fondi del Pnrr, consente di migliorare la qualità e l’efficienza delle prestazioni diagnostiche offerte alla popolazione dell’isola. La struttura è stata dotata di un nuovo apparecchio radiologico, di un ortopantomografo di ultima generazione e di un apparecchio radiologico portatile, utile per garantire continuità operativa in caso di fermo tecnico delle apparecchiature principali e per l’esecuzione di esami urgenti, anche a supporto dell’area di emergenza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Potenziata la Radiologia dell’ospedale Angioloni. Ieri l’inaugurazione del nuovo Rx polifunzionale All’ospedale Angioloni di San Piero in Bagno, ieri si è tenuta l’inaugurazione del nuovo sistema radiologico Rx polifunzionale. Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa: 2 portati al Poliambulatorio Questa notte a Lampedusa sono arrivati altri 160 migranti su tre barconi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanità, potenziata la Radiologia dell’Ospedale Angioloni di San Piero in Bagno; Potenziata la Radiologia dell’ospedale Angioloni. Ieri l’inaugurazione del nuovo Rx polifunzionale; Potenziata la Radiologia dell’ospedale Angioloni Ieri l’inaugurazione del nuovo Rx polifunzionale. Lampedusa, rinnovato il parco tecnologico del servizio di radiologia territoriale del poliambulatorioLa struttura è stata dotata di un nuovo apparecchio radiologico, di un ortopantomografo di ultima generazione e di un apparecchio radiologico portatile ... grandangoloagrigento.it Nuovo ecografo multidisciplinare all'ospedale di San BenedettoSi completa, con l'arrivo del nuovo ecografo multidisciplinare donato all'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno dall'associazione Iris insieme a te, la dotazione tecnologica afferente alla ... ansa.it