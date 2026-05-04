Al cinema il 19 maggio Ryuichi Sakamoto | Opus il film testamento diretto dal figlio Neo Sora

Dopo la straordinaria accoglienza alla 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e a Piano City Milano ARRIVA NELLE SALE COME EVENTO UNICO L’ULTIMO CONCERTO DEL MAESTRO “RYUICHI SAKAMOTO OPUS” TRASMESSO IN CONTEMPORANEA NEI CINEMA ITALIANI IL 19 MAGGIO ALLE 20.30 L’ultimo regalo di Sakamoto al suo pubblico: il film-testamento diretto dal figlio Neo Sora che celebra la vita e il lavoro del leggendario compositore Un progetto Nexo Studios e Mescalito Film Arriverà nelle sale come evento unico solo il 19 maggio alle ore 20.30, in contemporanea nazionale, “RYUICHI SAKAMOTO OPUS”, il film-testamento diretto da Neo Sora, figlio di Sakamoto.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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