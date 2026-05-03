Durante la trasmissione televisiva Domenica In, un cantante noto per la sua carriera musicale si è mostrato visibilmente commosso, piangendo mentre parlava di alcuni aspetti della sua vita personale. Ha rivolto un messaggio a una ex compagna, chiedendole di non farlo del male, e ha fatto riferimento a un dolore legato a una persona scomparsa, affermando di aver accettato la verità su di lei. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori.

L’uomo prima, l’artista poi. Che un certo tipo di pubblico sia interessato più alla vita privata che alla carriera di Al Bano è cosa nota da tempo. Le particolari vicissitudini familiari, gli amori e le dichiarazioni a mezzo stampa di parenti e conoscenti ci hanno, però, sicuramente messo lo zampino. Era inevitabile quindi che l’ultima intervista del cantante a Domenica In lasciasse il segno. Mara Venier ha guidato Al Bano in un racconto di sé che è partito dalle radici pugliesi ed è proseguito con la grande storia d’amore vissuta con Romina Power. Fin qui, nulla di nuovo. Il clima in studio è cambiato quando il cantante pugliese ha risposto alle recenti dichiarazioni rilasciate dalla Power a Belve (intervista di cui, tra l’altro, la cantante non ha concesso l’autorizzazione per l’uso delle immagini).🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Al Bano in lacrime a Domenica In: “Romina, non ammazzarmi. Su Ylenia ho accettato la verità”

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