Al Bano e Romina Power sono protagonisti di scambi di battute in tv che sembrano più personali che pubblici. La coppia, spesso presente sui palinsesti, si è confrontata recentemente in trasmissioni come Belve e Domenica In, dove sono state pronunciate frecciatine reciproche. Questi incontri sono stati caratterizzati da commenti che sembrano rivolti più a una discussione privata che a un pubblico. La loro presenza televisiva continua a suscitare attenzione e discussioni tra i telespettatori.

Resta che la vita di Al Bano e Romina è sempre stata messa sotto i raggi X dal pubblico in maniera quasi morbosa, soprattutto considerando che non è mai capitato che ai diretti interessati non si chiedesse dell’altro anche quando erano lontani e si erano ormai ricostruiti una vita. Recentemente sono tornati a dirsele prima a Belve e poi a Domenica In, scomodando un dolore antico e profondo come quello della scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta nel 1993 a New Orleans. Il loro diverso modo di reagire alla perdita ha tenuto banco in televisione scatenando tifoserie da stadio su chi avesse ragione e chi avesse torto, ma la verità è che non è giusto battagliare a mezzo social su questioni così delicate che non ci competono.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Al Bano, Romina Power e le infinite frecciatine in tv che dovrebbero essere private

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