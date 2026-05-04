AI e Cloud bloccano lo storage | scorte limitate fino al 2029

Recenti notizie segnalano che le scorte di storage basato su intelligenza artificiale e cloud sono destinate a rimanere limitate fino al 2029. Diverse aziende produttrici hanno già deciso di bloccare la produzione di SSD fino a quella data, riducendo l’offerta sul mercato. Questa scelta potrebbe portare a un aumento dei prezzi degli SSD per i consumatori privati, che si vedranno costretti a fare i conti con una disponibilità ridotta.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questa carenza il prezzo degli SSD per i privati?. Quali aziende produttrici hanno già blindato la produzione fino al 2029?. Perché i nuovi hard disk saranno destinati solo ai grandi datacenter?. Cosa rischia chi deve aggiornare i propri server locali nei prossimi anni?.? In Breve Seagate ha allocato capacità nearline fino al 2027 tramite accordi su scala exabyte.. Western Digital ha definito impegni di fornitura che raggiungono il periodo 2028-2029.. SanDisk prevede contratti per SSD con durata fino a 5 anni.. La costruzione di nuove fabbriche NAND richiede diversi anni per entrare in funzione.. I colossi del cloud hanno blindato le scorte di memoria fino al 2029, lasciando il mercato consumer in una posizione di vulnerabilità tecnica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AI e Cloud bloccano lo storage: scorte limitate fino al 2029 Notizie correlate Addio abbonamenti: sconti fino al 68% sul cloud storage a vitaL’architettura della gestione digitale dei dati affronta una svolta strategica con l’introduzione di soluzioni di storage online che eliminano... Samsung 50? a 399€: -53% e scorte limitateUn’opportunità straordinaria si presenta oggi, venerdì 13 marzo 2026, desidera trasformare il proprio salotto in un vero centro di intrattenimento. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Accordo Microsoft-OpenAI: cambiano i termini, finisce l’esclusiva; McKinsey e Google Cloud lanciano il Transformation Group per accelerare l’AI nelle imprese; Gli investitori di Alphabet chiedono chiarezza sull’uso militare dell’AI e del cloud; Preparazione dei team per il 2030: competenze cloud che ogni lavoratore moderno deve sviluppare. MUSCOLI DIMENTICATI: si irrigidiscono e ti "bloccano" (ecco i 6 muscoli che quasi nessuno allena e che condizionano tutto il corpo) Nel corpo ci sono muscoli "famosi" che tutti conoscono e allenano (bicipiti, addominali, quadricipiti) e muscoli "dimenticati" ch - facebook.com facebook