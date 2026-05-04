Agnus Dei di Massimiliano Camaiti arriva al cinema Rouge et Noir regista in sala
Dopo il debutto all’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e un percorso nei principali festival internazionali, Agnus Dei di Massimiliano Camaiti arriva al cinema Rouge et Noir di Palermo il 4 maggio, distribuito da Kinèa Distribuzioni. Il regista incontrerà il pubblico dopo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
“Agnus Dei” di Massimiliano Camaiti arriva nelle sale: un viaggio contemplativo tra cura, vocazione e silenzioDopo Venezia e i festival internazionali, “Agnus Dei” di Massimiliano Camaiti arriva al cinema dal 20 aprile.
Al Plaza, la proiezione del documentario 'Agnus Dei' di Massimiliano CamaitiIl 29 aprile al Cinema Plaza di Napoli sarà proiettato il film Agnus Dei di Massimiliano Camaiti.
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Al Plaza, la proiezione del documentario 'Agnus Dei' di Massimiliano Camaiti; Agnus Dei: il silenzio del chiostro e la nascita del pallio; Tutta Scena1 | 29/04/2026 | Galantino / Ceccarelli – le farfalle della Giudecca; Hot Corn ti porta gratis al cinema: ecco come vedere Agnus Dei a Bologna il 27 aprile.
Agnus Dei di Massimiliano Camaiti arriva al Cinema PlazaDopo il debutto all’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e un percorso nei principali festival internazionali, Agnus Dei di ... napolivillage.com
Al Plaza, la proiezione del documentario 'Agnus Dei' di Massimiliano CamaitiIl 29 aprile al Cinema Plaza di Napoli sarà proiettato il film Agnus Dei di Massimiliano Camaiti. Il documentario, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, racconta - spiega una nota - le mura de ... napolitoday.it
Lunedì 11 maggio alle 20,45, la chiesa parrocchiale di San Celestino I di Castelnuovo Rangone presenterà ’Agnus Dei’ e ’Rosa... - facebook.com facebook