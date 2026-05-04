Adotta una spiaggia il Wwf sbarca alla Forgia per ripulire e studiare il lungomare di Balestrate

Il Wwf ha avviato il progetto “Adotta una spiaggia” anche nella località di Balestrate, coinvolgendo cittadini e volontari nelle operazioni di pulizia e monitoraggio del lungomare. L’iniziativa prevede l’intervento diretto sul tratto di spiaggia per rimuovere rifiuti e raccogliere dati sullo stato di inquinamento. La prima fase si è svolta presso la spiaggia della Forgia, dove volontari e associazioni si sono attivi per ripulire l’area.

Arriva anche a Balestrate il progetto “Adotta una spiaggia” del Wwf, iniziativa che coinvolge direttamente cittadini e volontari nella tutela del litorale e nel contrasto all’inquinamento marino. L’appuntamento è fissato per sabato 9 maggio, a partire dalle 10, nella spiaggia della Forgia. Non si.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Giornata nazionale del mare: il consiglio dei ragazzi in campo per ripulire la spiaggiaUna mattinata all'aria aperta tra raccolta di rifiuti, laboratori didattici e spirito di squadra. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Adotta una spiaggia, i dipendenti Bcc a Lido di Classe con i volontari Wwf; La Bcc ravennate forlivese e imolese ha aderito al programma del Wwf Adotta una spiaggia; La pop star Zara Larsson adotta i micro-shorts e fa scalpore; Le piattaforme di gaming. Dipendenti già a otto anni: Studiamo percorsi di cura e andiamo nelle scuole. Balestrate, sull’arenile della Forgia WWF Italia presenta adotta una spiaggiaSabato 9 maggio, dalle ore 10, sulla spiaggia della Forgia di Balestrate, WWF Italia presenterà il progetto Adotta una spiaggia, un evento che prevede non solo la pulizia dell’arenile ma anche il ri ... teleoccidente.it La BCC adotta una spiaggia con il WWF: ambiente e inclusione al centroLa BCC ravennate, forlivese e imolese già da due anni ha avviato il progetto BCC OPEN, volto a migliorare il clima aziendale e a promuovere la sensibilità in tema di responsabilità sociale, pari oppor ... ravennawebtv.it ADOTTA A DISTANZA Non puoi adottare un gatto, ma vuoi comunque aiutarne uno Con l’adozione a distanza puoi prenderti cura di uno dei nostri mici anche se non può vivere con te. Come funziona: • scegli uno dei nostri gatti da sostenere • contribu - facebook.com facebook