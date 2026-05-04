Addio alla primavera ma solo per qualche giorno | torna la pioggia

Dopo alcuni giorni di bel tempo con temperature elevate e sole, le condizioni meteo cambiano nelle zone di Monza e della Brianza. A partire da martedì 5 maggio, si prevede l’arrivo di perturbazioni atlantiche che porteranno pioggia e un calo delle temperature. La situazione durerà alcuni giorni, con il ritorno del maltempo che sostituirà temporaneamente il clima soleggiato delle ultime settimane.

Il caldo e il sole delle ultime settimane lasciano il posto al maltempo. Ma solo per poco. Come riferisce 3bMeteo a Monza e in Brianza è previsto l’arrivo di perturbazioni atlantiche in arrivo che dalla giornata di martedì 5 maggio faranno riaprire gli ombrelli.Arriva la depressione.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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